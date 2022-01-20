6人將集體起訴東電福島核事故致甲狀腺癌

Newsfrom Japan

【共同社1月20日電】19日獲悉，日本東京電力福島第一核電站事故當時居住在福島縣的6人（17至27歲，男女都有）將向東京地方法院提起訴訟，以兒童甲狀腺癌發病是受核事故輻射影響為由，向東電索賠總計約6.1億日元（約合人民幣3392萬元）。據律師團透露，這是首起追究核電站事故與兒童甲狀腺癌因果關係的集體訴訟。原告方將於27日正式起訴。律師團在東京召開記者會時透露了上述消息。 在事故發生時，6人的年齡為幼兒園大班至高一，4人居住在福島縣內陸的中通地區，另2人居住在會津地區和相雙地區。目前6人分別生活在福島、東京和神奈川。 6人於2012至2018年接受福島縣政府面向約38萬名18歲以下兒童實施的自願甲狀腺檢查等，確診患上甲狀腺癌。2人通過手術切除了單側甲狀腺，另4人因復發而不得不全部切除。據悉，其中還有人因轉移至肺部等而接受了放療。 律師團主張全部6人遭受大量輻射，罹患癌症與核事故存在因果關係。每人索賠8000萬至1億日元不等。 律師團團長井戶謙一在記者會上表示：“所有原告均在10多歲時罹患癌症，對升學、就業、結婚等造成了困難。福島有將近300名兒童在事故後確診甲狀腺癌，應驗證與遭受輻射的關係並盡快救濟。” 東電方面發表評論稱：“如果訴狀送達，將在詳細聽取訴求和主張後誠實應對。”（完）