性少數運動員被期待在北京冬奧會大顯身手

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【共同社1月20日電】性多樣性越來越被社會所接受，東京奧運會和殘奧會成為公開LGBTQ（性少數人群）身份的運動員參賽人數最多的一屆。在即將開幕的北京冬奧會和冬殘奧會上，預計也將看到已公開身份的運動員們帶來的精彩表現。 據美國花樣滑冰協會稱，雙人滑組合成員勒杜克（美國）將作為首位公開自認性別非男非女的“非二元性別”運動員出征冬奧會。勒杜克說：“我的願望是社會朝著能讓‘酷兒’（Queer，性別上不屬於任何現有分類）能更開放並在體育界取得成功的方向轉變。” 對於飽含男女情感的表演歷來獲得讚譽的雙人滑而言，勒杜克帶來了新的演繹方式。其搭檔凱恩-格里布勒（美國）表示，願將獲得奧運門票的美國錦標賽奪冠“獻給所有感覺沒有容身之處的人”。 速度滑冰女子1000米項目世界紀錄保持者鮑維（美國）已公開自己同性戀者身份。據美國以LGBTQ為主題的新聞網站“Outsports”稱，雖然她為集中精力備賽而未接受太多採訪，但過去曾在Instagram上寫道“作為一名同性戀運動員，願向容易受到偏見的人群伸出援手”。 速滑女子雙性戀運動員伍斯特（荷蘭）自2006年都靈冬奧會起在4屆冬奧會上共摘得5枚金牌，她在推特上就北京冬奧會表示“萬事俱備”。（完）