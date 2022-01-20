福島縣雙葉町為6月居民返家啟動預先入住

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【共同社1月20日電】

日本福島核電站事故後唯一持續全町疏散的福島縣雙葉町20日啟動面向居民返家的「預先住宿」。返家困難區域中，在力爭6月起解除疏散指示的「特定復興再生據點區域」（復興據點）等處的家中住宿過夜成為可能，居民早早返家。

福島一核所在地雙葉町政府曾把行政辦事功能轉移至縣外，在核事故發生10年零10個月後終於向恢復居住邁出了重要一步。在町內接受採訪的町長伊澤史朗表決心稱：「希望建設一個能讓人覺得回來真好的小鎮。」

預先住宿的對象範圍是以JR常磐線雙葉站為中心的復興據點和2020年3月解除疏散指示的町東北部共約780公頃區域，相當於町面積的15%。此前先行實施了去污和基礎設施建設。 從該縣南相馬市的疏散點回到長冢地區家中的原自行車賽選手谷津田陽一（70歲）在家門前笑著表示：「這一天終於來了。希望為回歸做好準備，以便多少能恢復些事故前的生活。」

據雙葉町稱，「住民票」地址在對象區域內的人截至去年底為3613人。不少居民家中房子已經拆除，截至18日申請預先住宿的僅有7戶共11人。

另一方面，關於返家困難區域內復興據點以外的地區，中央政府去年8月給出的方針是要實施去污以便讓有意願者在2020年代實現返家。但不知具體何時才能解除疏散指示。 在復興據點的預先住宿為第3例，此前還有葛尾村和大熊町。（完）