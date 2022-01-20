日本多地考慮要求適用防蔓延措施 對象或擴大

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【共同社1月20日電】鑑於新冠疫情蔓延，日本北海道和靜岡縣也考慮向中央政府要求適用“防止蔓延等重點措施”。相關人士20日透露了該消息。福岡縣知事服部誠太郎當天也表態，將朝著適用防止蔓延措施與中央政府啟動磋商。福島縣和島根縣已透露將要求適用，適用對象或進一步擴大。 首相岸田文雄20日在參院全體會議上就新型變異毒株“奧密克戎”對策稱：“即使是一度敲定了的方針，如果有更好的方法就會毫不猶豫地修改，靈活改善對策。”官房副長官木原誠二在記者會上就如何應對協調要求適用的地方政府稱：“若有要求，會迅速探討。” 政府19日決定，對首都圈等13個都縣適用防止蔓延措施，期間為21日至2月13日。加上已適用的廣島、山口和沖繩，對象增至16個都縣。 京都、大阪、兵庫3府縣知事確認了若要求適用則一致行動的方針，可能最快在本週內判斷。 另一方面，東京都和埼玉、千葉、神奈川各縣知事20日召開視頻會議，確認了為確保醫療供應體制和維持社會生活而合作。東京都知事小池百合子稱：“為實現兼顧阻止疫情蔓延和避免暫停社會活動，將匯集1都3縣的全部力量展開工作。” 1都3縣知事對餐飲店的限制統一了步調，允許防疫認證店提供酒類，要求縮短營業時間。東京都和神奈川縣就提供酒類實施選擇制，埼玉縣則利用憑疫苗接種證明等放寬行動限制的“疫苗和檢測均可制度”等，應對的細節方面不同。（完）