日本水產廳擬把魚貝類自給率目標提升至94%

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【共同社1月20日電】日本水產廳19日透露，計劃在2021年度內彙總的水產政策中長期指針“水產基本計劃”中，把2032年度食用魚貝類自給率目標（以重量為準）定為94%。力爭通過加強資源管理大幅增加產量並擴大消費，使自給率從2020年度的57%進一步提升。 水產廳估算了今後的國內產量及消費量，在19日召開的自民黨水產小組會議上提交了結果。 由於資源減少等，水產品產量正在逐年下降，若這一趨勢延續，預計將從2020年度的301萬噸減少至2032年度的263萬噸。上述目標提出，通過加強遵守魚種及每艘漁船捕撈限額等的資源管理，產量有望達到439萬噸，較預測值增加約7成。 另一方面，日本整體消費量目標定為468萬噸。2020年度人均消費量為41.7公斤，呈下滑趨勢，水產廳認為未來需開發不用費事烹飪的商品等以滿足消費者的需求。若能在一定程度上遏制下滑勢頭，2032年度人均消費量可維持在39.8公斤。 基本計劃結合形勢變化及政策效果每5年修改一次。2017年4月內閣會議敲定的現行計劃提出2027年度自給率70%的目標，但近年來一直在60%以下徘徊，低於目標線。（完）