詳訊：日本10個道府縣將要求適用防蔓延措施

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【共同社1月20日電】鑑於新冠疫情蔓延，將向日本政府要求適用“防止蔓延等重點措施”的地方政府到20日增至10個道府縣。京都、大阪、兵庫這關西3府縣和靜岡縣表示將於21日要求。北海道以及福岡、佐賀、大分這九州3縣正推進準備。福島縣和島根縣19日表示將提出要求。中央政府擬於下週上半周就追加適用作出判斷，已開始協調。政府高官透露了該消息。首都圈等13個都縣已定於21日開始適用。 官房副長官木原誠二20日在記者會上稱：“若有要求，會迅速探討。” 大阪府20日病床使用率達到35.8%，超過了35%這一該府提出適用要求的標準。21日的對策總部會議上將正式決定，與京都府和兵庫縣一同提出要求。 大阪府知事吉村洋文認為中央政府的基本應對方針並不符合在餐飲地點以外也易感染的新型變異毒株“奧密克戎”的特性，再次強調了調整方針的必要性。不過，他認為向餐飲店要求縮短營業時間“有一定效果”，若政府維持應對方針，則有意在府內全境要求防疫認證店最晚營業到晚上9點。提供酒類方面則不限制。 北海道也將在21日下午召開對策總部會議，正式決定要求適用。預計期間為3週左右。靜岡縣計劃以縣內全境為對象，21日向政府要求。福岡、佐賀和大分3縣預計下週提出要求。（完）