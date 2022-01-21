關西3府縣和北海道、靜岡將要求適用防蔓延措施

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【共同社1月21日電】鑑於新冠疫情在日本蔓延，京都、大阪、兵庫這3個關西府縣以及北海道、靜岡縣將於21日下午向中央政府要求適用“防止蔓延等重點措施”。福島、栃木、長野、島根、福岡、佐賀、大分6縣也將推進要求適用的準備。20日的全國新增感染人數超過4.6萬人，連續3天創新高。在醫療供應體制告急令人強烈擔憂的情況下，首都圈、東海、九州等的13個都縣從21日起開始適用重點措施。 大阪府內的病床使用率20日超過了當地提出適用要求的標準（35%），達到35.8%。大阪府的對策總部會議21日將做出決定，與京都、兵庫兩府縣一起要求適用。北海道也將在21日下午正式決定。福岡、佐賀、大分3縣預計下週提出要求。中央政府正在展開協調，若接到各道府縣的正式要求，將最快在下週伊始由相關閣僚進行磋商，最早25日做出決定。 進入適用期間的13個都縣為埼玉、千葉、東京、神奈川這4個首都圈都縣以及群馬、新潟、岐阜、愛知、三重、香川、長崎、熊本、宮崎。在各知事敲定的對象地區內，要求餐飲店縮短營業時間等直至2月13日。 國內疫情受被指傳染性強的新型變異毒株“奧密克戎”影響而急劇惡化。繼在廣島、山口、沖繩3縣率先適用後（期間為本月9日至31日），重點措施的適用對象已增至全國16個都縣。（完）