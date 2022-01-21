調查：認為報紙信息可信度高的回答最多

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【共同社1月21日電】日本新聞協會20日表示，2021年秋季以15～79歲男女1200人為對象實施的調查結果顯示，回答稱報紙的信息可信度高的人佔47.1%，在電視、互聯網等各種媒體中最多。 調查詢問了對各種媒體的印象及評價（可多選）。在媒體可信度方面，電視僅次於報紙，高達36.7%，互聯網為18.0%。關於信息準確的媒體，提及報紙的佔47.5%，電視佔35.6%，互聯網佔15.5%。 對於從網上獲取的新聞的提供方，有37.6%的受訪者表示“一定會確認”或者“大致會確認”。關於提供方的信任度，認為報紙“可以信任”的佔15.8%，“比較可信”的佔35.6%，居於首位。 調查還把人們每天的讀報時間與新冠疫情前的2019年調查做了比較。結果是工作日每天平均增加了3.3分鐘，為25.2分鐘；節假日增加2.6分鐘，為28.1分鐘，均有所增加。新聞協會認為“疫情擴大後，人們對報社發佈信息的關注度升溫”。（完）