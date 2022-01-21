獨家：JR東日本擬推出最長休職2年制度

Newsfrom Japan

【共同社1月21日電】20日獲悉，東日本鐵路公司（JR東日本）計劃4月推出以所有員工為對象的最長2年的新休職制度。休職期間不發工資，但除了留學和考資格證之外，不孕治療也被列為對象。對於上下班乘坐新幹線或者特快列車，條件也將在3月放寬。在員工職業規劃和居住地選擇上，採取靈活應對的企業增多。JR東日本也將推進舉措，努力降低離職率。 該制度名為“職業規劃休職”，已向工會出示了方針。2022年春季勞資談判（春鬥）實際已經啟動，將力爭早日達成共識。據厚生勞動省介紹，國內企業以數月為單位實施長期休假制度的例子較多，但以數年為單位的還很少。據稱，把不孕治療作為長期休假主要目的之一的例子也很罕見。 同時，JR東日本還將允許隨配偶調任營業區域外的員工最多可休職3年。 對於乘新幹線和特快列車上下班，此前不發補貼的短途也原則上成為支付對象（首都圈繁忙路線除外）。鑑於雙職工家庭增多，JR東日本預計因本人和配偶調動工作地等導致乘普通列車上下班變得不方便的員工會利用該制度。 以大企業為中心，員工可選擇職業規劃和居住地的舉措擴展開來。全日空去年4月啟動了無關理由就可最長休職2年的制度。麒麟控股2020年推出新舉措，連續工作3年以上的員工離職後，在5年以內可以利用與常規社會招聘不同的渠道應聘。 雅虎今年4月將撤銷對員工居住地的限制，採用可從全國任何地點來上班的制度。NTT為支援員工去地方居住，計劃在全國完善遠程辦...