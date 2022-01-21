日本2021年自殺人數超兩萬 較疫情前增加

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【共同社1月21日電】日本厚生勞動省21日公佈的警察廳自殺統計（初值）顯示，2021年自殺人數為20830人，時隔1年出現減少。受新冠疫情在國內流行等影響，2020年自殺人數（終值）自2009年以來首次增加，2021年則減少了251人。但與疫情前的2019年相比，仍然增加了661人。每10萬人口的自殺人數（自殺死亡率）減少0.2人，為16.5人。 每年3月公佈的終值通常比初值多出200人左右，2021年可能與2020年處於同一水平。厚勞省表示：“2020年受疫情及名人自殺的影響，各月的增減等不規則，2021年則回到了從前的趨勢。” 從性別來看，男性較2020年減少240人，為13815人，連續12年減少。女性減少11人，為7015人，時隔1年再次減少，但較2019年仍多出924人。自殺死亡率方面，男性為22.5人（較2020年減少0.4人），女性為10.8人（無增減）。 從都道府縣來看，自殺死亡率最高的是山梨（23.7人），之後依次為青森（23.6人）和新潟（21.2人）。較低的則是神奈川（12.8人）、石川（13.2人）和京都（14.5人）。 關於原因和動機等，此次僅公佈了到11月為止的初步統計。因健康問題自殺的人最多，達到8808人，但較上年同期減少618人。另一方面，因經濟或生活問題自殺的有3038人，增加114人，其中因生活困難自殺的人達990人，增加約1成。2020年創下...