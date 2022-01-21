日本新增8地要求適用防蔓延措施

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【共同社1月21日電】鑑於日本各地新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”蔓延，相繼有地方政府要求適用“防止蔓延等重點措施”。21日有北海道、福島、茨城、栃木、靜岡、京都、大阪、兵庫8道府縣向中央政府提出要求，另有5縣也在進行準備。截至21日，包括先行實施的3縣在內，已有16都縣適用了重點措置。中央政府若正式決定追加，則將有超過全國半數的共計29都道府縣適用。首都圈等13都縣21日開始適用重點措施，晚上起正式限制餐飲店營業時間和酒類提供。 日本國內21日新增感染人數超過4.9萬人，連續4天創新高，疫情擴大勢頭不止。各地新增也接連創新高，東京都新確診9699人，逼近1萬大關。據厚生勞動省消息，重症患者較前一天增加117人至404人。醫療資源恐將告急。 中央政府對21日起提出要求的13道府縣，將最快25日決定是否追加。官房副長官木原誠二21日在記者會上表示“將立刻討論”。 大阪府知事吉村洋文21日在對策總部會議上說：“奧密克戎毒株的傳染性非常強，今後病床預計會更加緊張。需要盡力抑制感染高峰。”大阪府的病床使用率截至20日達到35.8%，超過了作為要求適用措施標準的35%。（完）