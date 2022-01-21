調查顯示85%日本人認為日中關係不佳

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【共同社1月21日電】日本內閣府21日公佈的外交相關輿論調查結果顯示，認為日中關係“並不良好”和“不太良好”的受訪者合計達到85.2%，較2020年上次調查增加了3.4個百分點。今年9月將迎來日中邦交正常化50周年，該結果反映出在國民意識方面也看不到關係改善的跡象。認為日美關係“良好”和“還算良好”的受訪者合計91.3%，創歷史新高。 政府相關人士分析稱，鑒於尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊接連有中國公務船駛入日本領海等，“擔憂中國的霸權主義行動是背景原因”。該人士指出，“著眼於中國，對日美同盟重要性的理解加深。” 調查結果顯示，回答對中國“沒有親近感”和“相對沒有親近感”的受訪者增加了1.7個百分點，合計79.0%。不過，認為日中關係的發展“重要”和“還算重要”的增加了0.5個百分點，合計高達78.7%。 認為日中關係“良好”和“還算良好”的受訪者減少2.6個百分點，合計14.5%。日俄關係方面也減少4.3個百分點，合計僅20.6%。日韓關係方面增加2.0個百分點至18.6%。隔年實施調查的日印關係方面，比2019年增加10.5個百分點，合計74.1%，和日美關係一樣創新高。 關於對朝鮮的關心事項（多選）一問，回答綁架問題的受訪者減少3.5個百分點至79.8%，占比最多。其次是導彈問題，增加4.6%至77.8%，核問題減少4.6%至65.5%。 該調查於2021年9月30日至11月7...