大分和宮崎兩縣發生里氏6.6級地震

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【共同社1月22日電】22日凌晨1點08分前後，日本大分和宮崎兩縣發生了最大震度5強（日本標準）的地震。據氣象廳稱，震中在日向灘，震源深度45公里，地震規模為里氏6.6級。高知縣和熊本縣也觀測到震度5弱的地震，從中部到九州的廣大地區均發生震度1以上的地震。之後以日向灘為震中的地震也接連不斷。大分、宮崎等各縣共有十幾人負傷，多處發生水管破裂等情況。 據氣象廳稱，此次是在南海海槽大地震的設想震源區域，但由於規模未達到里氏6.8級的標準，因此不會臨時召開有專家參加的“南海海槽沿岸地震相關評估研討會”。決定在每月例行舉行的研討會上展開相關討論。 氣象廳在22日凌晨舉行記者會，就此次地震的原因表示“發生在板塊內部”。南海海槽大地震被認為是在板塊交界處發生的地震。 氣象廳稱不會發生海嘯，但提醒道“搖晃強烈的地區，今後一週左右需注意最大震度5強左右的地震”。考慮到地基鬆動，將把大分和宮崎兩縣部分地區地質災害預警信息的發佈標準下調到通常的8成。 據大分縣等稱，地震造成6人負傷，包括大分市內一名80多歲女性跌倒疑似骨折被送醫等。該市多處地點水管破裂，此外縣內還一度停電。 據宮崎縣警透露，縣內有4人負傷，包括一名50多歲女性從床上摔下等。延岡市的路燈折斷，高千穗町有水泥砌塊倒塌。 此外，山口和佐賀兩縣各1人負傷，熊本縣有2人被送醫。 佐賀縣的玄海核電站、鹿兒島縣的川內核電站和愛媛縣的伊方核電站均未出現...