獨家：日政府擬明確規定公司管理層網絡安全責任

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【共同社1月22日電】日本政府關於通信、電力和鐵路等重要基礎設施企業的網絡安全對策，擬明確規定管理層的責任，已就此展開探討。將提出信息外洩等造成損失時，有可能被追究公司法上的賠償責任，意在促進企業強化防護體制。將寫進計劃今春時隔近5年進行徹底修改的“重要基礎設施行動計劃”中。22日相關人士透露了這一消息。 鑑於瞄準重要基礎設施的攻擊增多以及手段的提升，政府將加強應對。行動計劃中還將提出重視經濟安全的方針。 重要基礎設施行動計劃將決定通過官民合作推進防護的指針。2017年敲定的現行計劃中對於企業的管理層，僅表示期待實施安全對策。 在那之後，國內外相繼發生對重要基礎設施的網絡攻擊。去年5月美國最大級別輸油管道被迫暫停運轉；日本國內各地醫院出現多起無法瀏覽電子病歷等情況，陷入停止接收新患者的事態。 政府去年9月敲定的“網絡安全戰略”中，寫進了確保重要基礎設施安全“關係到經營的根本”，要求政府構建體制使管理層可發揮領導能力。 下期行動計劃將反映上述情況，指出企業高層必須對網絡安全對策負有責任。結合律師等專家的意見，擬寫進當不充分的防護導致遭到網絡攻擊、發生信息外洩或被篡改的情況時，相關高層有可能產生損害賠償責任。（完）