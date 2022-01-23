日中志願者舉行交流活動迎接北京冬奧

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【共同社1月23日電】北京冬奧會和冬殘奧會即將舉行，中國計劃參與的志願者正在積極準備。與東京奧運志願者的交流活動18日在線舉行，中國的學生等討教了志願者服務時會碰到的問題和應對方法。日本方面的志願者激勵稱：“希望你們全身心享受這絕無僅有的經歷”。 活動由日中友好會館（東京）等主辦。東京奧運志願者和計劃服務北京冬奧的志願者共計約60人參加。 北京冬奧組委相關人士介紹了志願者招募情況，冬奧會2.7萬名、冬殘奧會1.2萬名志願者招募計劃得到100萬人以上應徵。據稱35歲以下報名者占到98%，年輕人似乎將成為志願者服務的主力。 參與東京奧運培訓的日本財團志願者支持中心負責人作報告稱，由殘障人士擔任講師等，著重實現細緻的支援。東京奧運志願者介紹了開展服務的成果。 在東京殘奧會開閉幕式負責手持海地國旗等工作的女性表示：“我不擅長外語。製作徽章並交給對方，就順利地取得了溝通。”擔任司機的男性說“我的工作就是再長時間也要耐心等待”，做好隨時提供服務的準備。 中國的學生等感覺收穫頗豐，紛紛表示“也聽到了（東京）新冠防疫的經驗”、“將參考分享的經驗，為全球來賓提供優質服務”。 在東京殘奧會開幕式等場合提供志願者服務的東京都公司員工瀧本惠子（35歲）在交流會後說：“我學習到了自己主動行動的樂趣。希望他們享受這一寶貴的體驗。”（完）