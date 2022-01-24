獨家：日政府將擴充面向去碳化企業的無息貸款

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【共同社1月24日電】23日獲悉，為了增加在各地從事去碳化項目的企業，日本政府2022年度將擴充由地方政府實施的貸款制度。將提升上限金額，給企業的無息貸款最多可達到67.5億日元（約合人民幣3.7億元）。其背景原因在於要實現“2050年溫室氣體淨零排放”目標，民間力量不可或缺。若企業進駐地方以及地方企業的業務得到擴大，那麼還具有搞活地方的效果。 日本政府將擴充總務省管轄的“家鄉貸款制度”。無息貸款上限金額因地方政府規模大小而不同，都道府縣和政令指定都市將從42億日元上調至67.5億日元，市町村則從10.5億日上調至16.8億日元。貸款佔項目費的比率在所有地方政府均從35%升至45%，讓給予豐厚的資金支援成為可能。 上限金額和貸款比率的上調將從環境省2022年度設立的官民基金得到資金援助，適用於給實施去碳化項目的企業等的貸款。具體項目設想為引進用於區域內電力消費的可再生能源、保護作為溫室氣體吸收源的森林、塑料製品的循環再利用等。 若地方政府實施的無息貸款能夠減輕利息負擔，企業啟動業務將變得容易。日本政府欲通過與官民基金的疊加效果，增加在地方上設置據點的去碳化企業，推進溫室氣體淨零排放。各地區則有望實現相關企業進駐、就業崗位增加、災害時能源穩定供應等。（完）