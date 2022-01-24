關注：日本推廣電子病歷 用手機可查健康數據

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【共同社1月24日電】在日本，記錄體檢和診療結果並可以由本人通過智能手機查看、由多家醫院共享的“個人健康記錄”（PHR）機制得到推廣。民間企業已在部分醫院開始提供服務。在政府面向個人編號卡持有者的門戶網站上，2024年度起可以瀏覽電子病歷。可自行管理醫療數據的時代即將到來。 ▽用於健康管理 “體重52公斤、血壓150。”患有高血壓症和慢性腎功能不全宿疾的石川縣七尾市男性（86歲）每天早晨要在家裡測體重和血壓，並與記錄在智能手機APP裡的檢查結果數值進行比較。這有助於他管理飲食生活和健康狀況。 該男性每兩天去一次醫院做人工透析。他表示：“以前，每次去醫院做檢查的結果都在紙上確認，用智能手機的話更容易了解數值變化，很方便。” APP是醫療數據企業Medical Data Vision（東京）公司開發的“KARTECO”。檢查結果、病名、手術和用藥記錄、CT影像可隨時查看。該男性就診的惠壽綜合醫院（七尾市）和東京、茨城、愛知等地的醫院已經引進。 使用該APP還能確認新冠疫苗接種記錄和出示接種證明。孕婦可查看記錄胎兒成長情況的超聲圖像。患者在其他醫院就診時，若用APP出示檢查結果等，就無需做重複檢查。 惠壽綜合醫院理事長神野正博表示：“診療記錄是患者的數據，希望有利於本人。即便醫院受災導致電子病歷無法使用，也可以在其他醫院立即就診。” ▽網絡攻擊 政府計劃推進構建使用個人編號卡取代健康保險...