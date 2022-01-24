日本39個都道府縣新增感染人數超出最大設想

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【共同社1月24日電】日本22日有39個都道府縣的單日新增新冠感染者人數超過了最大設想人數。廣島和島根分別達到4.4倍和3.5倍。由於新型變異毒株“奧密克戎”肆虐，疫情已遠超各都道府縣為防備第六波疫情於去年制定的醫療提供體制預案。當天國內新增感染人數突破5萬人，連續5天刷新最高紀錄。東京都超過了1萬人。 若疫情蔓延無法得到控制，恐將導致病床等醫療資源告急。中央和地方政府忙於應對激增的居家療養者，採取確保病床等擴充醫療體制的措施。 比較厚生勞動省彙總的都道府縣最大設想人數與地方政府22日公佈的新增感染者人數可知，超出比例最高的是達到4.4倍的廣島。該縣設想358人，實際感染1585人。島根縣為3.5倍，設想45人，實際感染158人。和歌山縣為3.1倍，長崎縣為2.9倍，也都大幅超出設想。 超出人數最多的是東京的6304人。東京設想4923人，實際感染11227人。大阪和兵庫分別以超出3542人和1639人緊隨其後。 應厚勞省要求，各都道府縣已在2021年11月底之前對包括感染者最大設想人數在內的醫療提供體制計劃做出調整。原因是在2021年夏季的第五波疫情中，感染者人數超出當時設想，居家療養者病情惡化也無法住院導致的死亡接二連三。 雖然調整後的計劃設想傳染性較第五波疫情時增加1倍以上，但仍是以當時的疫苗效果等為前提。由於未反映出奧密克戎的特性，疫情急劇蔓延超出了設想。 居家療養者的健康...