日本防蔓延措施將增至34個都道府縣

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【共同社1月24日電】日本政府24日基本決定，關於應對新冠疫情的防止蔓延等重點措施，將以提出要求的全部18個道府縣為對象追加適用。期間為27日至2月20日。首相岸田文雄與相關閣僚磋商後，表達了將向專家諮詢的意向。經25日在基本應對方針小組會上磋商和向國會彙報後，將在政府對策總部會議上正式決定。奧密克戎毒株持續急速蔓延，加上現在已適用的16個都縣，對象將增至34個都道府縣。 沖繩、廣島和山口3縣以9日至31日為期正適用防止蔓延措施，均提出了延長的要求。政府將把期限統一定在2月20日。 追加適用的18個道府縣為：北海道、青森、山形、福島、茨城、栃木、石川、長野、靜岡、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、福岡、佐賀、大分、鹿兒島。 岸田在官邸向媒體指出，“採取防止蔓延措施後，部分地方的蔓延速度明顯下滑。”他還就延長的3縣情況稱“仍然無法預測”。 政府的新冠病毒感染症對策小組會會長尾身茂24日在眾院預算委員會會議上，圍繞奧密克戎毒株蔓延稱“如果今後情況惡化，有必要加強對策”。 岸田向媒體強調，作為結合奧密克戎毒株特性的對策，有必要維持社會經濟活動。他向國民呼籲，在高風險場合的人數限制、結合地區實際情況控制人流兩方面給予配合。岸田可能是結合了尾身發言稱限制人數而非控制人流較為有效招致混亂的情況，力圖平息局面。 若定下適用防止蔓延措施，知事能以市區町村為單位指定適用範圍，對於餐飲店可要求或命令縮短營...