防範乘客糾紛：JR東日本4月起擬讓車站員工佩戴攝影鏡頭

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【共同社1月25日電】

24日獲悉，東日本鐵路公司（JR東日本）正探討4月起，讓晚間執勤的車站員工一直佩戴「可穿戴式攝影鏡頭」。此舉旨在減少在與乘客等陷入糾紛時，遭遇暴力和犯罪傷害的風險。國土交通省稱，以暴力對策為目的引進在鐵路行業尚屬首次。為兼顧確保員工安全和保護乘客隱私，將敲定運用方面的細節。

可穿戴式攝影鏡頭是無需手持、可佩戴在胸部等的小型攝影鏡頭，廠商已開發出各種可拍攝高清視頻的產品。JR東日本2020年實施了實證試驗，讓巡迴新幹線列車內的保安人員佩戴。測試了在行駛的新幹線列車內的通信狀況、發生異常時通過現場畫面遠程進行後方支援的運用方面操作等。

此次推廣到車站員工的背後原因是，電車內、車站內醉酒乘客等的擾人行為趨於嚴重的現狀。國交省的調查結果顯示，2020年度全國鐵路公司發生了439起向車站員工等施暴的行為。因新冠疫情蔓延造成乘客數減少，比2019年度減少了172起，但計算與乘客人數之比的發生率高居不下。有時候就算受害也沒有證據，只好作罷。通過佩戴攝影鏡頭，記錄和證明實際受害的效果備受期待。

在運用方面，是否應該通過隨時拍攝或遠程操作進行監視、視頻的保存期等成為論點。今後探討的細節包括引進的車站和地區、佩戴攝影鏡頭的形狀、是否讓乘客知曉佩戴等。

JR東日本去年在首都圈部分車站引進了防犯罪措施，使用帶有人臉識別功能的攝影鏡頭，探知曾因重大犯罪服刑的出獄人員等。但出於人權角度，接連遭到批評...