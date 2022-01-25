日本允許年輕人不就診居家療養 為醫療減負

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【共同社1月25日電】日本厚生勞動相後藤茂之24日宣佈，鑑於新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”迅速蔓延，將允許年輕人中症狀較輕、重症化風險較低的感染者不去醫療機構就診也開始居家療養。他們需自行開展病毒檢測，將結果告知配有醫生的行政部門開設的健康跟進中心。該政策的對象是可能因患者激增出現門診醫療告急的地區，主要針對未滿40歲、無基礎疾病且已接種兩劑疫苗的人群。實際運用與否將由地方政府決定。 此前確診新冠原則上需要“在醫療機構就診”，但政府根據奧密克戎的特性轉變了方針。此舉旨在減輕醫療機構和保健所的負擔。確保檢測試劑盒、迅速掌握居家療養者症狀惡化及能否建立可住院等體制成為課題。 新方針考慮到了地方政府稱保健所工作量等過大，以及政府的基本應對方針小組會會長尾身茂等部分專家的建議。 並且，若在醫療機構就診或接受檢測需花費一定時間，還允許各地僅限出現發熱等症狀但重症化風險較低的人，呼籲其在自行使用試劑盒檢測之後再就診。 此外，如果是成為感染者密切接觸者的同住家人出現症狀，允許根據醫生的判斷，不實施檢測就通過症狀確診。 向政府建言獻策的專家組織成員等21日公佈建議，對於重症化風險較低的人“也可以允許不必非到醫療機構就診，而在自己家中療養”。不過，也有醫療相關人士紛紛提出批評，認為這與擴充檢測及接受醫療服務的權利相悖。 圍繞檢測及醫療減負，沖繩、神奈川兩縣此前探討了由患者自行使用檢測試劑盒登記為陽...