栃木縣戰隊英雄片外景地推出爆炸體驗游

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【共同社1月25日電】日本栃木縣栃木市岩船山是著名的戰隊英雄片外景地，可體驗彷彿片中“爆炸”場景的旅遊項目受到歡迎。主要策劃人櫻井亮太郎（48歲）和佐山輝（38歲）打算將爆炸體驗打造成旅遊亮點，提升當地活力。 去年12月上旬，約20名遊客聚集在岩船山。隨著“轟隆”一聲巨響，爆炸現場火光沖天。 千葉市一對年輕夫婦參加體驗，目的是拍攝用於婚禮短片的照片。身穿西服與婚紗的新人在爆炸的同時擺出造型或飛身一躍，盡享拍攝樂趣。新娘興奮地說：“比想像中還要震撼，熱浪也很厲害。” 佐山是栃木市人，原本就職於大型獵頭公司。他為了給家鄉出力於2021年6月辭職，與先前在工作中結識的外國遊客旅遊項目策劃人櫻井商量。櫻井提議“將岩船山爆炸打造成旅遊亮點”，於是兩人開始籌劃。 在體驗游實施的當天，會以爆炸體驗為中心為當地帶來各種商機，例如銷售與當地糕點店合作推出的銅鑼燒等。佐山笑稱：“希望通過旅遊產生輻射效應，激發地區活力。” 體驗游為參團形式，額定人數為10組。每組成人最多3人，小學生以下最多2人免費。暫定開團時間為2月和4月，預約方法及詳情可在“岩船爆炸體驗游”網站上查詢。（完）