日本新冠檢測試劑盒缺貨 國內廠商緊急增產

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【共同社1月25日電】24日獲悉，由於新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”急速蔓延導致查驗是否感染的抗原檢測試劑盒缺貨，日本國內廠商已啟動緊急增產體制。除了醫療一線的使用外，去年秋季開始的藥店銷售也驟增。日本的試劑盒多數依賴進口，首相岸田文雄24日透露，國家將保證購買，當前已要求各家廠商增加日產量至80萬次份。 不過，全球的試劑盒需求正在上升。即使日本國內廠家增產，由於多數依賴進口，缺貨狀況難以迅速解除，檢測延遲恐怕將給醫療體制和社會經濟活動帶來負面影響。 檢測試劑盒一般採用的手法是，以棉棒提取鼻腔深處的粘液，然後查驗病毒蛋白質。15至30分鐘後即可得出結果，比需要數小時以上的PCR檢測更方便。東京都世田谷區從本月起向區民免費發放，越來越多的企業和家庭也開始使用。 政府相關人士透露，各家廠商的試劑盒庫存截至19日共計為600萬個，但可能有300萬個以上已出貨。 據WELCIA控股介紹，同時設有處方藥店的全國約1700家藥妝店目前日銷量約為2萬個，是去年12月的約4倍。另一家大型連鎖在去年12月27日至今年1月23日期間的銷量是之前1個月的約26倍。 廠商方面已著手增產。檢測巨頭“富士REBIO”（東京）提高了旭川工廠（北海道旭川市）和宇部工廠（山口縣宇部市）的產量。據介紹，兩家工廠此前產能共計為每週48萬個。 日本國內最大檢測試劑盒廠商“電化”正在考慮對已滿負荷運轉的五泉事業所（新潟縣...