詳訊：日本決定再對18個道府縣適用防蔓延措施

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【共同社1月25日電】日本政府25日以巡迴方式召開新冠病毒感染症對策總部會議，決定基於應對新冠疫情的修改後的特別措施法，對18個道府縣追加適用“防止蔓延等重點措施”。時間從27日持續到2月20日。關於9日起已適用重點措施的沖繩、廣島、山口3縣，到本月31日為止的期限延長到2月20日。相當於緊急事態宣言水平的措施的適用對象增至34個都道府縣。 奧密克戎變異株持續迅速蔓延，對醫療提供體制負荷的擔憂在各地均有所增強。中央政府在採取伴有行動限制的重點措施以防醫療告急的同時，也力爭維持社會經濟活動。 厚生勞動省24日出台方針，對於未滿40歲等重症化風險較低的感染者，允許不接受醫療機構診療就開始居家療養。由其自行接受檢測，將結果告知行政方面。在疫情擴大地區，完善能夠應對居家療養者驟增的體制或將成為課題。 此次追加適用的18個道府縣為北海道、青森、山形、福島、茨城、栃木、石川、長野、靜岡、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、福岡、佐賀、大分、鹿兒島。從21日起成為對象的13個都縣適用期限仍到2月13日為止。 適用重點措施後，知事可以按市區町村決定對象範圍，要求餐飲店縮短營業時間和停止提供酒類，若配合就支付合作金。（完）