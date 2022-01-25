調查顯示日本7成孕婦已接種兩劑新冠疫苗

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【共同社1月25日電】日本產科婦人科學會等去年10至11月在網上對約6600名孕婦的調查結果顯示，73.6%已接種兩劑新冠疫苗。 孕婦有新冠重症化的風險，學會重視多數孕婦已接種疫苗一事。以擔憂奧密克戎毒株蔓延有可能導致孕婦感染增加為由，近日已要求政府稱“希望將孕婦列入第三劑優先接種的對象”。 調查顯示，接種一劑以上的孕婦達到82.1%，第二劑的接種率接近去年11月的國內接種率。 孕婦接種部位疼痛等不良反應頻度與同年齡層的女性基本相同。孕婦特有的症狀方面，腹脹在接種第一劑後為1.7%，第二劑後為3%，但學會表示“未接種的孕婦也會發現（上述情況），因此疫苗造成何種程度的影響並不清楚”。 孕婦感染新冠後，尤其是孕晚期重症化風險會升高。據悉，為避免呼吸器官症狀的惡化對胎兒造成負面影響，通過剖腹產早產的情況較多。 學會最初因疫苗安全性相關數據有限，曾推薦僅限懷孕12週以上的孕婦接種，但去年8月起改為無論懷孕時間均推薦接種。另一方面，政府則並未對孕婦規定接種的“努力義務”。 去年夏季流行的“第五波”疫情中，孕婦感染人數激增。甚至發生了找不到可以住院的醫院，感染新冠的孕婦在家中早產、新生兒死亡的情況。學會分析調查結果稱：“可能是由於這些情況，使孕婦對接種的意識有所提高。”（完）