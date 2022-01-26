日本“大學入學考試”疑似發生偷拍試題外傳事件

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【共同社1月26日電】26日採訪相關人士獲悉，日本“大學入學共通考試”15日舉行期間疑似發生偷拍世界史B試題並通過網絡APP外傳的事件。大學入試中心與文部科學省認為存在違規行為，正在核實情況。接到諮詢的東京警視廳也以“詭計妨礙業務”嫌疑展開調查。 據相關人士透露，一名自稱東京大學學生的男性在考試結束後聯絡入試中心等，表示從通訊APP“Skype”接收到了圖片。據稱該男性與通過家教中介網站相識的人有交流，考試時段接到“幫忙解答看看”等請求，收到多張試題圖片並回傳了答案。後來他發現與共通考試實際試題相同，感到可疑而聯絡了有關部門。 據中介網站運營公司透露，疑似發送圖片的人自稱是高二學生，去年12月在網站註冊，並與大學生等進行交流。 入試中心表示，考試時使用智能手機或數字終端就將被取消資格，因此提醒考生放進書包。15日在三重縣1處考場，1名考生在國語科目考試時將手機藏在大腿之間，被認定為作弊並取消資格。入試中心說明稱，沒有跡象表明該考生外洩試題。（完）