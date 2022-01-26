麒麟啤酒仙台工廠用電將全部替換為可再生能源

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【共同社1月26日電】日本麒麟控股（HD）26日宣佈，為減少二氧化碳排放量，麒麟啤酒公司仙台工廠（仙台市）購買的所有電力從4月起全部替換為可再生能源。HD旗下的葡萄酒巨頭Mercian也表示1月起把酒廠購買的電力均轉為了可再生能源。整個集團正在推進去碳化。 在麒麟啤酒公司中，這將是繼去年8月起實施該舉措的名古屋工廠後的第二例。麒麟HD提出了到2030年二氧化碳排放量較2019年減少50%，到2040年集團全部用電均替換為可再生能源的目標。 仙台工廠將使用三菱商事子公司出資和運營的太陽能發電站的電力，預計每年可減排二氧化碳約4500噸。設想在購買可再生能源上，一年將增加約1.9億日元（約合人民幣1055萬元）費用。 Mercian已在山梨縣甲州市、長野縣鹽尻市、上田市的3處酒廠實施，力爭一年減排約300噸二氧化碳。 在麒麟集團的工廠中，除了購買可再生能源外，還使用自家的太陽能發電等。其他飲料廠商中，朝日集團控股21日宣佈到2030年使二氧化碳排放量較2019年減少70%。三得利控股的目標則是減排50%。（完）