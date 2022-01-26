日本發現奧密克戎亞型變異毒株BA.2

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【共同社1月26日電】關於新冠病毒奧秘克戎毒株，26日從日本國立感染症研究所的統計獲悉，在國內發現了至少27例與目前主流病毒不同的亞型毒株。 該亞型是在歐洲和亞洲蔓延的“BA.2”，性質尚未弄清楚的部分較多。京都大學教授西浦博（傳染病流行病學）等當天彙總分析結果稱，其感染性比迄今的奧密克戎毒株強18%，呼籲有必要警惕今後的疫情。 和主流的奧密克戎毒株“BA.1”相比，BA.2的變異部位略有不同。英國政府的報告指出，去年11月以來約有40個國家報告稱發現了BA.2。在蔓延尤為顯著的丹麥，約佔新增感染人數的近一半。世界衛生組織（WHO）就BA.2表示，應該加緊重症化風險等的調查研究。 日本國內從去年12月27日至今年1月16日確診了27例。在機場入境檢疫中也有發現，去過印度、菲律賓等地的人感染了該亞型。 曾參與治療感染BA.2患者的國際醫療福祉大學教授松本哲哉（傳染病學）表示：“僅從單個人來看，給人的印象是症狀和嚴重程度（與BA.1）沒有不同。” 另一方面，西浦基於丹麥的數據彙總分析結果稱“感染性增強近2成，這是很大的差異”，需要非常認真地監測今後是否在日本蔓延。（完）