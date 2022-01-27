日研究團隊分析不同藥物對奧密克戎效果差異

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【共同社1月27日電】東京大學醫科學研究所特聘教授河岡義裕（病毒學）等人的研究團隊在26日的美國《新英格蘭醫學雜誌》上發表實驗結果稱，對於迅速蔓延的新冠變異毒株“奧密克戎”，口服藥“莫那比拉韋”（Molnupiravir）等效果可期，也有像點滴藥“Ronapreve”那樣效果變得差強人意的藥物。 研究團隊對暴露在奧密克戎毒株下的人體培養細胞使用藥物，分析其能否抑制病毒的傳染及增殖。並與去年夏季流行的德爾塔毒株等其他變異毒株進行比較。該團隊表示，由於並非對患者用藥後得出的數據，實際感染奧密克戎毒株的患者使用藥物治療時，可能會與實驗結果預測的效果和經過不同。 實驗還表明，點滴藥“瑞德西韋”（Remdesivir）在培養細胞中也有望起到抑制奧密克戎毒株增殖的效果。而防止病毒入侵人體細胞的抗體藥之一“Sotrovimab”雖有效性已得到確認，但與德爾塔毒株等其他變異毒株相比效果較低。 由於抗體藥物“Ronapreve”在別的分析中也呈現效果明顯減弱的結果，日本厚生勞動省去年12月決定不推薦已感染或很可能感染奧密克戎毒株的患者使用該藥。 此前有觀點指出，由於奧密克戎毒株變異較多，存在藥物對其失效的可能。（完）