厚勞省專家稱新冠疫情今後仍將在全國擴大

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【共同社1月27日電】就新冠疫情向日本厚生勞動省建言獻策的專家組織26日召開會議，彙總分析稱“今後至少短期內疫情仍將在全國繼續擴大”。主席脇田隆字在記者會上表示，雖然海外有的國家新增感染人數趨於減少，“但日本會在哪個時間點走向減少並不清楚”。專家組織指出今後疫情將向老年人群擴展，重症化病例可能增多，要求根據奧密克戎毒株的特點迅速採取對策。 國內26日新確診71632人感染，首次超過7萬人。厚勞省的彙總數據顯示，全國最近一週的感染人數是上週的2.21倍。按地區來看，不僅是“防止蔓延等重點措施”適用地區，而且除了沖繩外的所有都道府縣都呈增加趨勢。部分地區增勢嚴峻，達到了3倍以上。沖繩為0.80倍。 專家組織指出，此次感染人數激增受年底聚會、歲末年初、本月連休等導致接觸機會增加的影響較大。此外，還認為感染場所正在擴展至家庭、職場、學校、醫療機構和護理設施等。 專家組織警告說，若感染的中心人群從年輕人轉為老年人，那麼重症患者有可能增多。專家組織還說明稱在奧密克戎毒株疫情率先擴大的沖繩縣，雖然年輕人群的感染減少了，但60歲以上感染人數增多，入院人數也持續增加。 鑑於檢測需求激增，專家組織還強調需要確保切實實施高優先度檢測的機制。脇田表示：“應該優先醫療必須人士、密切接觸者和老年人設施。希望各地區充分探討如何分配檢測能力。” 厚勞相後藤茂之在會上表明危機感說：“若疫情繼續擴大，療養者激增，那麼...