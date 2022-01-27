日原子能機構等與美企簽訂快堆開發合作備忘錄

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【共同社1月27日電】日本原子能研究開發機構和三菱重工等企業26日與正在開發新一代快中子反應堆的美國泰拉能源公司簽訂了技術合作備忘錄。快中子反應堆是與普通核電站不同的類型，各方考慮就該機構的原型反應堆“文殊”（正在實施報廢，福井縣）運用經驗等信息交流以及鈉利用技術開發展開合作，將商討具體內容。泰拉能源由微軟創始人比爾･蓋茨等人設立。 “文殊”曾在1995年發生鈉洩漏事故，2016年決定報廢，日本的快堆開發此後陷入停滯。日方希望此次合作能有助於維持和提升技術能力，但能在多大程度上發揮作用尚未可知。 泰拉能源計劃在美國懷俄明州建設輸出功率34.5萬千瓦的以鈉為冷卻劑的快堆，力爭2024年動工、2028年建成。美國能源部也將提供資金支持。 據上述機構透露，考慮提供“文殊”和實驗堆“常陽”（已停運，茨城縣）的運用數據等，並就燃料交換機、破損燃料定位系統等技術合作開展磋商。還設想把機構的鈉試驗設施“AtheNa”（茨城縣）用於安全技術的開發。據悉日方希望獲得泰拉能源的快堆設計信息等。 日本的目標是從核電站的乏燃料中通過再處理（化學處理）提取鈈再用作燃料以實現核燃料的循環利用。泰拉能源的快堆使用鈾燃料、乏燃料不進行再處理等，與日本設想的快堆有所不同。不過兩者也有很多相通的技術，日本可能意在通過合作帶動快堆的持續開發。（完）