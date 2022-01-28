涉嫌外傳大學入學考試題的學生向警方坦白

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【共同社1月27日電】關於日本“大學入學共通考試”舉行期間，拍攝了世界史B試題的圖像被外傳的問題，大學一年級女生（19歲，住在大阪府）和家人一起前往香川縣丸龜警署坦白了情況。該女生稱“我一個人做的，沒有自信”、“把智能手機藏在上衣袖子裡進行了拍攝”。東京警視廳計劃派遣辦案人員赴當地，把涉嫌“詭計妨礙業務”納入視野並詢問情況，以自願方式推進調查。 據辦案相關人員等透露，該女生已在大阪府內的大學上學。她說明稱“為了考上東京都內的大學，在府內的考場考了試”，還交待了大致內容是“成績上不去，鬼迷心竅了。只在世界史B這麼做了。想到如果曝光就糟了，沒在其他科目上做”的話。 女生和住在四國的母親商量後，給警方打電話稱將去警署，然後與母親、祖母一起於27日上午前往警署坦白了情況。 該女生涉嫌在15日的世界史B考試中拍攝了問卷，使用網絡通訊APP“Skype”向通過家教中介網站認識的2名東京大學學生髮送了圖片等，導致大學入試中心方面進行確認和調查等實施了不必要的業務。 東大學生在發送答案後，發現是共通考試的試題，覺得可疑並報告了文部科學省。（完）