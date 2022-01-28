日本人口遷移報告顯示東京淨遷入人數創新低

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【共同社1月28日電】日本總務省28日公佈的2021年人口遷移報告顯示，東京都遷入者超出遷出者的“淨遷入”人數為5433人，較上年減少25692人。自2014年採用將外國人包含在內的新統計方法以來，該數據創下最低紀錄，東京單極化進一步放緩。在新冠疫情蔓延使無論身在何地都能工作的遠程辦公得到普及等背景下，避免居住在東京的人增加可能是主要原因。 據統計，2021年全年遷入東京都的人數比2020年減少12763人，為420,167人。另一方面，遷出人數增加12929人，為414,734人。兩者相減後，淨遷入5433人。 疫情前的2014至2019年，遷入者基本都保持增加，每年淨遷入7～8萬人。疫情蔓延上年的2020年淨遷入減少至31125人。 東京都內僅從23個特別區來看，2014年起首次出現意味著人口流出的“淨遷出”，為14828人。 東京都加上埼玉、千葉、神奈川3縣的東京圈淨遷入減少17544人，為81699人，也創下了2014年以來的新低。日本政府的目標是最晚到2024年度使東京圈的遷入和遷出達到均衡，化解淨遷入。 從都道府縣來看，存在淨遷入的除了東京圈4都縣外還有茨城、群馬、山梨、滋賀、大阪、福岡共10個都府縣。淨遷出有37個道府縣。 茨城、群馬、山梨從上年的淨遷出變為淨遷入，沖繩則從淨遷入變為淨遷出。（完）