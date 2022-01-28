在日外國勞動者微增至172萬人 技能實習生減少

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【共同社1月28日電】日本厚生勞動省28日發佈的數據顯示，截至2021年10月底，外國勞動者較上年增加2893人至172.7221萬人。工作環境惡劣成為問題的技能實習生人數首次減少，受到了新冠防疫的邊境口岸措施加強影響。外國勞動者總人數雖創下規定必須申報的2007年以來新高，但增幅僅為0.2%。 入境難度加大的技能實習生減少5.0568萬人至35.1788萬人，降幅為12.6%。留學生打工為主的“資格外活動”也減少了9.7%。 少子老齡化導致日本勞動人口減少，外國勞動者需求上升。政府2020年底起一度限制外國人新入境。2021年11月大幅放緩對商務人士及留學生等限制。之後隨著奧密克毒株的蔓延，原則上再次禁止新入境。 從外國勞動者整體的國籍來看，越南最多，占到26.2%，為45.3344萬人。其次為中國39.7084萬人（23.0%）、菲律賓19.1083萬人（11.1%）。 反映入境難度，從主要在留資格來看，國內的永住者及日本人配偶等“基於身份的在留資格”增加6.2%。留學生通過在日本就業等獲得包括特定技能在內的“專門及技術職”也增加了9.7%。 通過法相個別指定獲許在日本國內就業的“特定活動”也大幅增加44.7%。據悉為救濟難以回國的技能實習生等，政府設特例發放臨時在留資格。 從都道府縣來看，外國勞動者人數最多的是東京，為48.5382萬人。其次為愛知的17.7769萬人和大阪的...