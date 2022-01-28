關注：調查顯示全球變暖將導致難以舉辦冬奧會

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【共同社1月28日電】北京冬奧會開幕在即，而全球變暖導致冬奧舉辦地未來堪憂。加拿大滑鐵盧大學率領的國際研究小組最近公佈的調查結果顯示，全球變暖導致的降雪不足以及氣溫升高將對冬季奧運會造成嚴重影響。預測稱，若無法大幅削減溫室氣體的排放量，那麼包括北京在內的21個冬季奧運會舉辦城市中，到本世紀末能夠在“公平、安全的狀況”下再次舉辦的城市將只有札幌。 ▽風險因素 研究小組調查了舉行往屆冬奧會的2月白天平均氣溫，結果發現上世紀20到50年代的大賽為0.4度，而60到90年代則上升到3.1度，本世紀頭十年升至6.3度。如果按照這一速度持續排放溫室氣體，各城市2月氣溫預計到2050年前後將進一步上升2.1度、2080年前後上升4.4度。 此外，關於最高水平的運動員和教練認為對公平安全實施比賽構成風險因素的“雪量不足”“下雨”“濕雪狀態”“難以忍受的高溫和低溫”四項，研究小組對21個城市未來2月會出現多少天進行了預測，基於這一數據評估了是否適合作為冬奧舉辦地。 結果顯示，若目前的溫室氣體排放持續下去，到本世紀中葉“可靠”的舉辦地只有美國普萊西德湖、挪威的利勒哈默爾和奧斯陸以及札幌這4個城市，到本世紀末將只剩札幌一處。1972年舉辦冬奧會的札幌力爭申辦2030年冬奧會。據悉關於1998年舉辦地長野，預測稱“濕雪”天將增多等。 ▽《巴黎協定》的目標 另一方面，如果遵循力爭把全球氣溫控制在較工業革命前...