岸田苦思應對新冠疫苗第三劑接種率低迷

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【共同社1月28日電】日本首相岸田文雄正在苦思如何應對新冠病毒奧密克戎毒株。其呼籲提前實施的疫苗第三劑的接種率低迷，住院出院標準和密切接觸者隔離時間的修改工作似乎也有些滯後。岸田主張的“搶先應對”力度減弱，甚至給人以無計可施的感覺。對社會經濟活動停滯和病床告急的擔憂加劇，岸田迎來了緊要關頭。 在27日的BS-TBS節目中，岸田表達危機感稱：“接下來能拿出多少結果正在受到考驗。我們必須用心努力。” 據厚生勞動省介紹，關於去年12月至今年1月底以醫務人員和老年人等為對象的提前接種，截至本月24日僅為設想的約16%（約263萬人），增長乏力。 奧密克戎毒株的重症化風險較低，再加上民眾以不良反應較強為由，傾向於避免接種美國莫德納疫苗，首相官邸幹部指出：“這是接種進展遲緩的最大原因。”岸田在26日的視頻訊息、27日的電視節目中呼籲“希望專注於速度而不是種類”，敦促推進接種和使用莫德納疫苗。 岸田提出的修改住院出院標準以防止醫療告急則因為“科學性見解尚未彙總”（政府消息人士語）而陷入停滯。有關密接者的隔離時間，立憲民主黨等從對社會經濟活動的影響出發，要求縮短。岸田在25日的眾院預算委員會上稱“再三說了將朝著縮短的方向探討”，顯得有些焦急。27日，他表示有意縮短，但也指出“這並非隨便縮短就行的事項”。 政府和朝野政黨27日在國會內，圍繞應對新冠疫情召開了聯絡磋商會。在野黨要求修改《感染症法》並提...