2021年外國人入境人數大減91%

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【共同社1月28日電】日本出入國在留管理廳28日發佈的初步統計數據顯示，2021年外國人入境人數為353,118人。受伴隨新冠疫情蔓延而強化邊境口岸防疫措施的影響，與海外的往來連續兩年驟減。較2020年的逾430萬人減少了91.8%。減幅超過2020年的86%，為1950年開始統計以來最大減幅。 外國人入境人數因擴大接納訪日外籍遊客和外籍勞動者，自2013年以後連續創新高，2019年達到峰值（約3119萬人）。但受新冠疫情影響，2020年轉為減少。 不含再入境者的新入境人數為151,726人，減少了95.8%。在7、8月，與東京奧運會和殘奧會等相關的入境人員較多。日本人出境人數也減少8成以上，約為51萬人。 從國家和地區來看，最多的越南約為2.5萬人，之後依次是中國的約1.9萬人和美國的約1.4萬人。從在留資格來看，“短期逗留”最多，約有7.2萬人（減少97.9%），佔全體的47%。（完）