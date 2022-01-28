日本將密接者隔離期縮短為7天

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【共同社1月28日電】日本首相岸田文雄28日宣佈，將把新冠感染者的密切接觸者隔離期從現在的10天縮短為7天。護理職員及警察等維持社會功能所需的“一線人員”結合檢測可在第5天解除隔離。變異毒株“奧密克戎”蔓延導緻密切接觸者激增，28日確診的病例首次超過8萬人，連續四天創新高。政府之前把隔離期縮短為14天，但為了維持社會經濟活動決定再次縮短。 關於學校臨時停課和班級停課的大致時間，採訪文部科學省相關人士獲悉，該省正考慮從現行指針“5至7天左右”縮短為“5天左右”。這是由於奧密克戎的潛伏期據稱比以往毒株短、為3天左右。該省將與傳染病專家協商後，於近期作出決定並通知全國的教育委員會。 國立感染症研究所的分析結果顯示，奧密克戎毒株的發病風險在接觸病毒後第十天為不到1%，而第七天為5%。厚生勞動相後藤茂之28日接受媒體採訪時說明稱：“考慮通過允許最高5%（發病風險）的形式，切實採取必要的應對以維持社會功能。” 普通密接者的隔離期將縮短為7天，但要求到10天為止需通過量體溫等確認自身健康狀況。關於一線人員，規定利用抗原檢測試劑盒，若在第四天和第五天確認為陰性則可解除隔離。 此外關於奧密克戎毒株的無症狀感染者，也將修改解除療養的標準。此前要求從採集樣本日起需經過10天，今後則縮短為7天。 厚生勞動省14日把密接者在家等處的隔離期由14天縮短為10天。此外僅限一線人員，規定若檢測結果為陰性，最短可在...