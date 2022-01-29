去年錄用外國人的日本中小企業增加

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【共同社1月28日電】28日從日本厚生勞動省彙總的數據獲悉，國內錄用外國人的單位2021年10月時較上年增加6.7%，達到28.508萬家、創新高。員工數不到100人的單位佔79.0%，反映出在人手不足的背景下，中小企業也廣泛錄用外國人的情況。 具體來看，員工不到30人的單位佔比最高，達到61.1%；員工在30至99人的單位佔17.9%；100至499人的佔10.6%；500人以上的佔3.3%。 據厚勞省介紹，畢業後在日本直接就業的留學生有所增加。據悉因為他們擅長外語且了解日本的風俗習慣，中小企業易於錄用。 從各行業來看，批發和零售業最多，達到5.2726萬家。其後為2020年居首的製造業，有5.2363萬家。住宿業和餐飲服務業有4.0692萬家，建築業有3.3608萬家。 與上年相比，較新冠疫情前對包括外國人在內的人才需求高漲的醫療福利相關單位大幅增加，達到1.6455萬家。（完）