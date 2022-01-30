日本工業領域利用虛擬現實技術提高效率

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【共同社1月30日電】日本製造業和建築業等工業領域利用網絡虛擬空間的舉措逐漸普及，戴上虛擬現實（VR）眼鏡設備遠程管理施工現場等，有助於提高生產效率。在少子老齡化導致勞動力嚴重不足、新冠疫情仍在持續的情況下，數字化進程加速。 鹿島和理光公司在新潟縣長岡市的水道施工現場，設置了可360度拍攝周圍景象的攝像頭。採用了遠離現場的多名相關人員通過VR眼鏡實時共享現場情況的系統。影像中參加者的頭部以動畫形式出現，在確認彼此視線的同時，可進行對話“裡面能看到的是打樁子的吊車”等，確認施工情況。此舉能夠節省前往現場的移動時間和出差費用，有助於提高效率。 許多公司利用將現實世界的環境在網絡空間再現的“Digital Twin”（數字孿生）。建築機械企業小松致力於複製施工現場，利用小型無人機空中攝影的圖像和人工智能（AI）等，把以前依賴於現場管理人員經驗的工作通過模擬進行優化。改變工程車輛的數量等條件，事先比較探討多個計劃方案等，實現高效的工程管理。 歐姆龍把在生產線引進工業機器人時的數字孿生軟件打造為商品，生產線啟動時提前確認機器之間是否接觸等，對破損故障等防患於未然。據稱可大幅減少確認動作所需的時間和精力。常務執行董事辻永順太表示：“將加快製造領域的數字化轉型（DX），在生產一線帶動技術創新。“（完）