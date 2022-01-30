日本4家出版社擬起訴發佈盜版漫畫數據的美企

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【共同社1月30日電】日本4家出版巨頭講談社、集英社、小學館和角川（KADOKAWA）近日基本決定，以在網上發佈擅自刊登漫畫的盜版網站數據、侵犯著作權為由，近期將向東京地方法院起訴，要求美國IT企業“Cloudflare”停止發佈有關內容並賠償約4億日元（約合人民幣2207萬元）損失等。 據相關人士透露，該公司與最大規模的盜版網站簽約，通過日本國內的服務器發佈。運營方可能在國外，發佈了《海賊王》、《王者天下》等約4000部人氣作品等，據稱月訪問量達3億次。 4家公司意在明確服務提供商的責任，防止更大的損失。 Cloudflare提供名為“內容分發網絡”（CDN）的服務，將原服務器的數據暫時複製到多個緩存服務器上。原網站通過這一機制可減輕自身服務器的負荷。 據悉盜版網站方面為應對大量訪問，利用CDN不可或缺。總務省的研討會上也指出了該問題。 據悉4家公司從2020起曾通知Cloudflare停止盜版的發佈，但未得到回應。從通知對方起到去年底，甚至有公司損失達數十億日元。（完）