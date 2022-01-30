日本隊備戰北京冬奧會期間嚴格防疫

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【共同社北京1月30日電】力爭超過最高紀錄上屆平昌冬奧會13枚獎牌的北京冬奧會日本代表團截至30日大部分已抵達當地。雖然各項目採取不同的新冠疫情對策，但狀態均已調整到位。 關於有望獲得多枚獎牌的速滑項目，女選手高木美帆等所在的國家隊1月中旬起在長野縣集訓，儘可能減少與外部的接觸。據相關人士稱，防疫措施十分徹底，連教練等也要在檢測結果為陰性且3天後無異常才可以參加。 速滑隊自行制定了規則，要求一次購物時間在10分鐘以內、理髮1小時以內等。相關人士稱打造了“無論如何都要防止新冠病毒進入的‘小型氣泡’那樣的狀態”。 單板滑雪女子平行大迴轉項目連續征戰6屆奧運會的竹內智香與瑞士隊一同行動，21日起在瑞士進行最終調整。陰性人員被分配到每人一間的公寓，滑雪場上運動員之間也保持距離分開訓練。 進餐採用客房服務方式，一週後再次檢測為陰性才首次允許隊內接觸。竹內對無聊的生活表示理解稱：“不會因過度防疫而後悔，這是最佳方式。” 上屆季軍日本冰壺女隊目前正在加拿大集訓。在設施的配合下，日本隊在人少的時段包用冰場。冰球女隊原計劃在北海道苫小牧市集訓後一度解散再於20日集合，但受疫情反彈影響，球隊在27日抵達北京前一直在集訓。 日本代表團隊長高木美帆29日在建團儀式上表示：“雖然艱難的狀況在持續，但得到社會的多方支持，終於迎來了這一天。”決戰即將拉開序幕。（完）