羽生結弦與陳巍的北京冬奧決戰備受矚目

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【共同社北京1月31日電】

北京冬奧會男子花式滑冰項目上，力爭獲得94年來首個三連冠的羽生結弦（日本）和世界錦標賽三連冠得主陳巍（Nathan Chen、美國）的冰上決戰，受到了歐美等海外媒體的高度關注。體育專業頻道「Eurosport」（網絡版）報道稱「或將成為大賽精彩場面之一」。

擁有多項絕技且表現力非凡的兩人將展開冰上之戰。羽生在國內外擁有極高人氣，宛如融入音樂中的滑行令人傾倒，被稱為「冰上王子」（路透社）。陳巍能用5種方式完成高難度四周跳，被稱為「四周跳之王」（今日美國）。

美聯社介紹稱「羽生推升了競技體育的極限。在日本，他是與演員渡邊謙、美國職業棒球大聯盟天使隊的大谷翔平等齊名的明星」，還稱讚說「（2014年）索契和4年後在韓國舉辦的冬奧會已經證明，他能在關鍵比賽中發揮出最佳水準」。

但是2018年平昌冬奧會後，羽生在2019年世錦賽和花滑大獎賽（GP）總決賽、以及去年世錦賽的3場大賽中均不敵陳巍。韓國報紙《東亞日報》（網絡版）指出「陳巍是羽生最大的對手，比賽中有很大概率會完成四周跳」。

羽生在去年12月的日本錦標賽自由滑比賽中，首次挑戰了超高難度的阿克塞爾四周半跳，但因雙足落冰旋轉不足僅完成三周半，本次將力爭成功。Eurosport稱羽生「正在接近完成」前所未有的動作，並分析說「高風險，高回報」。2月8日將舉行短曲、10日進行長曲的比賽。（完）