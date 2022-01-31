去年日本國內住宿僅3億人次創新低

Newsfrom Japan

【共同社1月31日電】日本觀光廳31日發佈的住宿旅行統計（首次初值）顯示，2021年在國內的旅館和酒店住宿的人較上年減少4.8%，總計3.1575億人次。自2011年有可比數據以來連續兩年創新低。較疫情前的2019年減少47.0%。新冠疫情蔓延導致日本客人遲遲無法恢復，訪日外國人驟減也造成了影響。 今年以來奧密克戎毒株急劇蔓延，住宿設施預約低迷的狀況在持續。政府計劃暫不重啟旅遊支援項目“Go To Travel”，對經營的打擊或將長期化。 首次初值顯示，日本人全年住宿人數較上年增加0.1%，為3.1154億人。受緊急事態宣言等影響，1月同比減少53.3%至1683萬人。 暑假的8月、疫情穩定的10、11月恢復至3千多萬人。12月同比增長33.8%，為3946萬人，四個月來首次增長。然而全年復甦速度遲緩，與2019年相比下降了35.1%。 外國人比上年減少79.3%，為421萬人，較2019年減少96.4%。因東京奧運會和殘奧會相關人員逗留，7、8月比上年明顯增長，但各國限製出入境和日本加強邊境口岸對策則使訪日外國人數低迷。（完）