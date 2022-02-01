駐日美軍已結束限制外出的防疫措施

Newsfrom Japan

【共同社1月31日電】駐日美軍限制從基地外出的措施31日結束。該措施從本月10日起實施，接受了擔憂新冠疫情蔓延至基地外的日方提議。日本政府同意了解除限制。關於理由，政府消息人士解釋稱“基地內感染人數減少”。在駐日美軍基地集中的沖繩當地，認為解除為時尚早的擔憂擴大。 外務省稱，駐日美軍限制從基地外出的措施於31日早上6點被解除。美軍已告知日方，今後也將力圖貫徹佩戴口罩的義務、在基地外遵守周邊地方政府的防疫措施等。官房長官松野博一31日在記者會上稱：“接到了（美方）表示到期結束的聯絡。”關於眼下的應對，他稱“將繼續與美方緊密合作，貫徹防疫措施”。 外務省官員對美方姿態表示肯定，稱“甚至限制了自身的行動，是嚴肅對待的證據”。針對有意見指出解除過早，該官員表示不滿稱：“美軍也相當努力了，難道要完全歸咎於人嗎？”防衛省官員也稱“放寬限制是理所當然的”。 據外務省稱，29日駐日美軍設施新增感染人數約為280人。美軍開始公佈單日新增感染人數的12日為810人，呈減少趨勢。日本政府鑑於這種走勢，同意了結束限制外出措施。 駐日美軍接受日方要求，從10日起的14天實施限制外出措施。此後又將期限延長至31日。 在沖繩縣，質疑解除限制的呼聲高漲。縣知事玉城Denny已在31日向美方致函，要求再次延長限制期限。他30日表示“不能說處於能解除限制的狀態”。（完）