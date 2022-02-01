各國運動員測試冰面觸感 備戰北京冬奧

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【共同社北京2月1日電】對冰上競技項目的運動員來說，冰面質量與賽場表現效果大有關係。中國稱不上冬季比賽的傳統勝地，邀請專家等打造了北京冬奧會的環境。鑑於新冠疫情的影響等，運動員們提前確認的機會較少，認真地體驗著冰面觸感。 新設的國家速滑館尚未舉辦過主要國際賽事，大部分頂級選手是首次在此滑行。哈爾濱、長春等中國代表性滑冰場被認為表面粗糙，加速需要用力。但此次邀請了曾負責加拿大卡爾加里冬奧會高速冰面的馬克・梅瑟作為製冰負責人，打造了冰面。梅瑟此前共在五屆冬奧會負責製冰。 日本女子王牌運動員高木美帆就冰面狀態稱，實際測試前“我想這是非常重要的點”。有海外選手表示“較軟”，但高木看上去鬆了一口氣說“比想像的好，沒有不協調感”。 短道速滑的國際賽事多在上海舉行。此次冬奧場館首都體育館舉行了本季世界盃首站作為測試賽。曾獲男子1000米第四名的吉永一貴表示觸感很好：“是喜歡的冰面。能夠好好抓刃。” 日本女子冰球隊在場館“五棵松體育中心”反復調整，也有運動員配合冰面調整裝備。米山知奈稱“滑冰場的冰感覺較軟”，為不讓滑冰鞋的冰刃插入冰面過深，把與冰接觸面的滑冰鞋深槽改為了淺槽。她備戰正式比賽稱“如何輕鬆滑行很關鍵”。（完）