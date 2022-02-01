日本有效求人倍率1.13倍 連續3年惡化

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【共同社2月1日電】日本厚生勞動省1日公佈的2021年平均有效求人倍率為1.13倍，較大幅惡化的上年下滑0.05點，連續3年下滑。原因是新冠疫情影響持續，收入減少等導致求職人數增加，而企業的有效求人數僅微增。 總務省當天公佈的2021年平均完全失業率為2.8%，與上年持平。完全失業人數增加2萬人至193萬人，連續兩年增加。在職但未工作的停工人數減少50萬人至206萬人。 據厚勞省透露，有效求職者人數較上年增加6.6%至194萬人，對此有效求人數同比增加1.6%至219萬人。有效求人倍率是每名求職者所對應的招聘崗位數量。 為彌補收入減少部分，家庭主婦開始求職活動，摸索從事副業的人也增加。新冠疫苗接種取得進展也推動了求職活動重啟。 不過，據總務省公佈的各行業就業人數來看，住宿餐飲業較上年減少22萬人至369萬人，是有可比數據的2002年以來最少人數。求人數難見增長，受疫情蔓延影響，部分行業依然持續嚴峻局面。（完）