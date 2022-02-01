空自繼續搜尋F-15戰機事故2名機組人員

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【共同社2月1日電】關於日本航空自衛隊1架F-15戰機從石川縣小松基地起飛後不久可能墜落的事故，空自1日繼續搜尋下落不明的2名機組人員。空自事故調查委員會也被派往當地，調查機體的維修保養情況和氣象條件等事故原因。 防衛相岸信夫當天在內閣會議後的記者會上表示，基於此次事故，航空幕僚長已指示對空自所有飛機在起飛前後細緻檢查，以及向所有飛行員培訓緊急時的應對步驟。 岸信夫就F-15稱是飛赴訓練途中的單發事故，“並無停飛計劃”。他強調“希望對當地也切實做好說明工作”。石川縣知事谷本正憲反駁其發言稱：“當地居民能接受嗎？很難吧。”谷本和該縣小松市市長宮橋勝榮均要求暫停F-15的訓練。 據空自透露，當時共4架F-15在飛赴戰鬥訓練的途中。搜尋工作投入了救援直升機和飛機，從1月31日起通宵持續。事故戰機在基地西北偏西約5公里海上從雷達消失，部分機體已找到，可能在此附近墜落。海上自衛隊的艦艇、直升機和海上保安廳的巡邏船也加入了搜尋工作。（完）