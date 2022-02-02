獨家：京大企業擬建設日本首個核聚變發電實驗設備

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【共同社2月2日電】1日獲悉，京都大學的創新企業“京都Fusioneering”（京都府宇治市）正在討論日本國內首個核聚變發電實驗設備的建設計劃。已從半官方基金等處籌措到部分資金，力爭大致5年內投入運轉。核聚變發電時不會產生二氧化碳，作為去碳化社會的王牌備受期待。今後將收集數據，促進研發裝置。 京都Fusioneering是京大能源理工學研究所教授小西哲之等2019年設立的創新企業，由京大旗下的投資企業出資。該公司開發可有效回收1億度以上反應堆內熱能、被稱為“再生區”的裝置等。 實驗設備計劃包括生成熱能的反應堆以及換熱器和渦輪機進行發電。國內外都有驗證核聚變反應的實驗堆，但企業代表長尾昂稱：“實際上實施到發電這一步的設備在全球也很罕見。” 目前正探討將發電能力定在較少的數十千瓦。目前已著手設計工作，今後將與中央和地方政府磋商包括選址在內的細節。投資額預計為數十億日元。京都Fusioneering還透露，已從產業革新投資機構相關的投資基金等處籌措到13億日元（約合人民幣7210萬元）。 核聚變發電是讓原子相互碰撞聚變，將過程中產生的能源轉換為電力。該技術與利用核裂變反應的核電站不同，不會產生高放射性廢棄物，被認為安全性較高。（完）