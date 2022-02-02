獨家：東京農工大等將調查寵物感染新冠全貌

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【共同社2月2日電】1日獲悉，東京農工大學和日本國立感染症研究所等最晚3月底前將啟動一項新舉措，統一調查寵物貓狗感染新冠病毒的情況以掌握實際全貌。將攜手各地動物醫院盡快發現感染的動物，意在視情況和風險進行診療、以及選擇不外出等妥善的飼養方式和寄養地點。 運營相關的東京農工大學教授水谷哲也（病毒學）指出：“如果寵物外出從野生動物處感染病毒，恐出現新的變異毒株。”據稱，掌握感染情況對於思考防患於未然的對策也有參考價值。 被視為由人傳染給寵物新冠病毒的事例在日本國內也有報告。犬類幾乎無症狀，但在實驗中確認貓會出現咳嗽等並傳染給其他個體。視病毒變異情況，今後也有可能容易重症化。 迄今檢查和診療等均在獸醫判斷有必要的情況下進行。但沒有掌握感染全貌的機制。 在東京農工大學、國立感染症研究所、日本獸醫師會等推進的計劃中，若主人感染病毒住院的情況下等，各地的動物醫院將採集寵物唾液等送至東京農工大學進行PCR檢測。力爭5000家醫院加入，明確實際情況並與動物醫院和獸醫師會等共享信息。 現階段以新冠病毒為對象，也計劃把相同舉措擴大到可能由寵物傳染給人的高致死率傳染病“發熱伴血小板減少綜合征”（SFTS）。（完）